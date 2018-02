Stor spritrazzia: To taget for spritkørsel

AALBORG: To spritbilister, to som kørte bil, selv om de var frakendt retten til at sidde på førersædet i en bil, og en som aldrig havde erhvervet kørekort.

Det viser det foreløbige resultatet af en to timer lang spritkontrol i og omkring Aalborg, som foregik fredag eftermiddag fra kl. 13.30 til 15.30.

- Målet var at stoppe så mange køretøjer som muligt i løbet af de to timer, hvor vi var til stede ved flere indfaldsveje omkring Aalborg. To spritbilister er to spritbilister for meget, fastslår politikommissær Claus Kjær-Pedersen.

Han havde fredag aften ikke overblik over, hvor mange bilister, som var blevet stoppet.

40 betjente fra færdselsafdelingen var involveret i razziaen som fandt på Ny Nibevej ved Frejlev, på Hjørringvej og Thistedvej i Nørresundby, på Hadsund Landevej ved Lundby Krat samt ved Kridtsvinget i Aalborg Øst.

Både den almindelige færdselsafdeling og tungvognscentret var involveret i aktionen, så både bilister og lastbilchauffører blev bedt om at puste.

Det er første gang, at Nordjyllands Politi holder en så stor aktion uden for de nationale kampagner, oplyser Claus Kjær-Pedersen.