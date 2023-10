Ny stor streetfood åbner: - Vi vil skabe noget, der er specielt og unikt

12 forskellige madboder med noget for enhver smag og samlet på ét sted lige midt i byen. Det bliver til virkelighed, når en helt ny streetfood slår dørene op i Aalborg.

Det er første gang, du kan besøge et madmekka af den størrelse lige midt i byen, og forventningerne er da også store hos Friis Shoppingcenter, hvor streetfood skal ligge.

Både til stedet og til forpagterne, som i forvejen er kendt i restaurationsbranchen.

Forpagterne fremhæver samarbejdet med center manager Niels Adolfsen og leasing manager Tom Dorf Møller fra Friis. - Vi er enige om visionen, vi vil skabe noget, der er specielt og unikt, siger Thilde Nedergaard Kristiansen. Foto: Torben Hansen

Det er nemlig Thilde og Thomas Nedergaard Kristiansen, der skal stå for den daglige drift og udvikling. De har tidliger ejet en række værtshuse i Jomfru Ane Gade og driver i øjeblikket tre caféer, Kaffebaren, i byen.

Gode oplevelser omkring langbordet

- Vi er drevet af at være iværksættere, og vi ser store muligheder i streetfood. Vi har samme visioner som shoppingcenteret - vi vil skabe et fedt sted at spise, og hvor man hygger sig, siger han.

- Vi er selv vilde med konceptet streetfood, som vi gerne besøger både herhjemme og i udlandet, supplerer Thilde Nedergaard Kristiansen.

- Det kan noget helt særligt både i forhold til at være sammen og til madoplevelsen. At alle selv kan vælge lige, hvad de har lyst til at spise, og man så mødes til socialt samvær omkring langbordet.

Mad og drikke alle har råd til

Det er kun et par dage siden, aftalen blev underskrevet, og et navn har stedet endnu ikke, ligesom parret nu skal i gang med at indrette og sætte deres præg på lokalerne, hvor der både bliver plads til langborde og små hyggelige oaser.

Forpagterne fortæller, at de 12 boder bliver fuldt indrettet med blandt andet kogeplader og opvaskemaskine samt mulighed for lagerplads, så lejerne kan flytte direkte ind og kun skal tænke på at lave maden. Foto: Torben Hansen

Derudover er de allerede i gang med at finde lejere til de 12 madboder.

To aftaler er lukket, og "der er allerede stor interesse fra forskellige restauratører og fra andre, som vi har fortalt om planerne".

- Vi er selektive, når vi beslutter, hvem der skal have en madbod. Der skal være diversitet i retterne, og så har vi store krav til, at tingene skal være i orden, siger Thomas Nedergaard Kristiansen.

- Både i forhold til madens kvalitet samt hygiejne, når man arbejder med levnedsmidler. Her skal være noget for enhver smag, og det skal være mad, alle har råd til.

Ny streetfood i Aalborg Aalborgs nye streetfood får 12 madboder og en bar Der bliver omkring 350 siddepladser inde og 70 ude foran Stedet ligger i Friis Shoppingcenter, der i følge center manager Niels Adolfsen har investeret et stort millionbeløb i lokalerne Thilde og Thomas Nedergaard Kristiansen forpagter stedet, de skal stå for udlejning af madboderne og selv drive baren, hvor alle drikkevarer skal købes Parret har tidligere ejet en række værtshuse i Jomfru Ane Gade og driver i dag tre Kaffebaren i Aalborg I følge Niels Adolfsen er forpagterne valgt, fordi de har en unik erfaring i at drive både barer og caféer Streetfood fordeler sig over 811 kvadratmeter Planen er, at streetfood i Friis Shoppingcenter åbner omkring 1. februar næste år Indtil videre er åbningstider fra klokken 10 til 21 på hverdage på tegnebrættet, mens streetfood vil lukke lidt senere i weekenden Hvis man er interesseret i at høre mere om leje af madboder, kan man kontakte Thomas Nedergaard Kristiansen på thomas@kafffebaren.nu Kilde: Center manager Niels Adolfsen VIS MERE

Han vil ikke lægge sig fast på noget endnu, men nævner sushi, thaibowl, falafel, kebab eller måske en pizza som muligheder.

Åbent hele året

Aalborg er ikke ukendt med streetfood, og der ligger i forvejen et større sted i Vestbyen.

Thomas Nedergaard Kristiansen tror dog ikke, at de to food courts kommer til at konkurrere med hinanden.

- Jeg ser det som to forskellige steder, Aalborg Streetfood i Vestbyen er sæsonåbent, og der er mange events. Det er en destination, mens jeg mere ser vores som et stop på vejen, hvor man får noget lækkert at spise og drikke i forbindelse med, man eksempelvis shopper eller er på vej til koncert, teater eller biograf, siger han.

- Derudover har vi også åbent hele året.

Skal løfte hele midtbyen

Thilde og Thomas Nedergaard Kristiansen lægger ikke skjul på, at de har store ambitioner for den kommende streetfood: Det skal være et mødested og et samlingspunkt for både aalborgensere og turister.

Med sine forskellige madkoncepter skal stedet rumme alle typer af mennesker - familier, studerende, ældre og for eksempel lægge bord til firmafrokoster.

- Vores streetfood er en gave til Aalborg, vi vil gerne give et unikt og centralt mødested, der kan løfte hele midtbyen, siger Thomas Nedergaard Kristiansen.

- For os er streetfood en succes, når både Aalborg og byens turister kommer herind. Vi håber, at streetfood får en god modtagelse.

Det er planen, at streetfood i Friis Shoppingcenter åbner omkring 1. februar.