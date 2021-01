Stor tilslutning til vaccination i Aalborg

AALBORG:Som en af de sidste kommuner i Nordjylland kan Aalborg Kommune lørdag åbne op for vaccination af borgere over 65 år, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Vacciationen vil finde sted på kommunens lokale vaccinationssteder.

De fire vaccinationssteder i Aalborg Fynsgade Centret, Fynsgade 25, 9000 Aalborg Aktivitetscenter Lions Park, Lionsparken 6, 9400 Nørresundby Vestergården Aktivitetscenter, Annebergvej 73, 9000 Aalborg Aalborg Kongres & Kulturcenter, Europaplads 4, 9000 Aalborg Der kan bestilles tid online eller via telefon til Region Nordjylland på 97648463. Læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside. Kilde: Aalborg Komunne VIS MERE

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

I alt har 95 procent af de 1.800 ældre over 65 år sagt ja til tilbuddet om at blive vaccineret. 85 procent af dem forventes at blive vaccineret mellem 16. og 18. januar. 10 procent venter til, at de kan blive vaccineret i eget hjem. De sidste fem procent har sagt nej til vaccinen.

Tæt samarbejde

I Aalborg Kommune vækker den store tilslutning begejstring. Man peger på, at det skyldes et tæt samarbejde mellem de involverede parter.

- Jeg har oplevet en enorm vilje fra alle parter til at få det her til at lykkes. Region, kommuner og læger har knoklet side om side for at skaffe lokaler, bemanding, fordeling af vacciner og for at hjælpe borgerne med at booke tider. Tilslutningen på 95 procent bare i Aalborg viser med al tydelighed, at vi godt kan være stolte af vores samarbejde i det nære sundhedsvæsen i Nordjylland, siger direktør i Aalborg Kommune, Jan Nielsen.

Kommunen har været i kontakt med samtlige borgere, der er i målgruppen for denne bølge af vaccination.