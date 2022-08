Stor vej spærres: Sådan påvirkes trafikken under Tall Ships Races

AALBORG:Der bliver tale om et kæmpe rykind, når The Tall Ships Races vender tilbage til Aalborg i slutningen af denne uge. Flere hundredetusinder af mennesker gæster torsdag, fredag og lørdag havnefronten, hvor 40 af verdens smukkeste skibe vil lægge til kaj. Det bliver tre dage med fest, farver og fyrværkeri - men også med trafikale ændringer, der især går ud over byens bilister.

Den mest radikale ændring bliver afspærringen af Nyhavnsgade på strækningen mellem Rendsburggade til Ved Stranden. Den træder i kraft allerede tirsdag 2. august klokken 07 og gælder indtil søndag 7. august klokken 18.

Derudover bliver Limfjordsbroen afspærret det meste af lørdagen på grund af det store fyrværkerishow, der begynder klokken 23:15. Klokken 12 afspærres den østligste vejbane, fortov og cykelsti. Klokken 18 afspærres broen for al passage og åbner først igen natten til søndag, når der er ryddet op efter fyrværkerishowet, som i øvrigt bliver Danmarks største. Desuden vil Kulturbroen være lukket en times tid, mens showet står på.

Hvis man ønsker at krydse fjorden - og ikke orker at forholde sig til bilafspærringerne - kan man hoppe på en af de shuttle-færger, der indsættes på to strækninger.

Det er sjette gang, at The Tall Ships Races foregår i Aalborg. Den officielle åbning finder sted ved Honnørkajen torsdag klokken 17.