Storcenter klar til at åbne mandag: - Vi har 46.000 kvadratmeter at fordele kunderne over

AALBORG:Trafikskilte, guidelines og striber i gulvet skal fra mandag sørge for, at kunderne kan færdes sikkert, når indkøbsturen går til Aalborg Storcenter.

Storcentre er en del af genåbningsplanens fase 2, som regeringen og folketingets partier nåede til enighed om torsdag aften. Dermed kan Aalborg Storcenter på linje med andre indkøbscentre under tag slå dørene op fra mandag morgen.

- Vi lukker selvfølgelig op og er godt forberedt. Vi ved ikke, om der kommer yderligere restriktioner, men hvis retningslinjerne kommer til at ligge på linje med for eksempel dem, der gælder for Ikea, så er vi helt klar, siger centerchef for Aalborg Storcenter, Preben Bjerregaard.

Han forventer ikke, at der bliver sort af mennesker uden for indgangspartiet, når klokken slår 10 mandag morgen. Og under alle omstændigheder råder centeret over et areal, der svarer til otte tønder land.

- Jeg tror, kunderne kommer til at tage det stille og roligt. Normalt er det kun til Black Friday, at vi oplever et kæmpe ryk-ind. Vi har tællere ved alle indgangspartier, så har et overblik over, hvor mange kunder, vi lukker ind, siger centerchefen.

Bagsiden af nedlukningen er, at Preben Bjerregaard ikke aner, om alle ca. 75 butikker lukker op igen, selvom kunderne nu igen får mulighed for at handle fysisk i Aalborg Storcenters forretninger.

- Jeg regner med, at 98 procent af butikkerne åbner. Vi ved, der er en enkelt konkurs og et par lejere, som har sagt lejemålet op for længst, men det er svært at svar på, om der er andre, som ikke åbner, siger Preben Bjerregaard.