Storcenter venter bare på grønt lys

Indehaverne af de 75 specialbutikker i Aalborg Storcenter må nøjes med at kikke længselsfuldt efter kunderne i Bilka, ligesom kunderne må undvære at besøge specialbutikkerne, der fortsat er omfattet af regeringens restriktioner.

Men vi ruster os til fremtiden, siger centerchef Preben Bjerregaard, som melder om en smule aktivitet i de forretninger, der sælger online-handel og ellers om en generel oprydning, ekstra rengøring og istandsættelse. Centrets driftsfolk udnytter eksempelvis pausen til at få malet de normalt meget trafikerede gangarealer - og løst andre opgaver, der er lettere uden folk i centret.

Jeg tror, vi alle er klar, når der bliver givet grønt lys, siger centerchefen, som er spændt på fremtiden. Bekymret også.

Langvarige spor

Et er, at man kan udnytte den nuværende situation til opgaver, som de nævnte, og at Folketingets hjælpepakker synes at bringe alle butikkerne med frem til den åbningsdag, de venter på.

Men, hvad der sker på sigt, er ikke til at sige. Det her trækker langvarige spor, forudser Preben Bjerregaard, der tidligere har kaldt situationen for "den sværeste og hårdeste proces for dansk detailhandel" og mindet om, at butikkerne trods hjælpepakken stadig har udgifter.

Aalborg Storcenter ejes af ATP Ejendomme, der som - fremgår det af hjemmesiden - ikke alene skal give plus på danskernes pensionskonto, men også bidrage positivt til samfundet.