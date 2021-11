Store poster fordelt i Aalborg: Havn, Reno-Nord, NT og Novi får nye formænd

AALBORG:Store selskaber med stor omsætning og betydning i det nordjyske, får nye politikere fra Aalborg i spidsen fra næste år.

Det er et resultat af konstitueringen efter kommunalvalget i Aalborg Kommune, der bl.a. resulterer i en ny formand for Port of Aalborg A/S, hvor det ellers traditionelt har været byens borgmester, der har siddet for bordenden i selskabet, hvis omsætning i 2020 oversteg 223 mio. kr.

De tunge formandsposter i bl.a. havn og Reno Nord er nu fordelt. Foto Lars Pauli

Den nye havneformand har ingen borgmesterkæde men er dog stadig socialdemokrat.

- Vi peger på Lasse Frimand Jensen, som tidligere har været formand for logistikselskabet i havnen. Han har fået et rigtig flot valg, og han skal have en chance for at vise, hvad han kan i forhold til Port of Aalborg, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Formanden vælges på generalforsamlingen næste år i havnen, der i øvrigt får en ny bestyrelsesstruktur. Formandsposten aflønnes med 62.000 kr. men det beløb ventes at stige, når bestyrelserne i underselskaberne lægges sammen til en.

- Formandsposten ligger i vores konstitueringsgruppe, så det er der slet ingen tvivl om, siger borgmesteren.

Ny formand i Reno-Nord

Forbrændingsselskabet Reno-Nord, der skal fusionere med Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) får også en ny formand nemlig Lisbeth Lauritsen (S). Posten aflønnes med 142.104 kr.

Lisbeth Lauritsen (S) bliver formand for Reno-Nord. Arkivfoto: Martin Damgård

- I forhold til Reno-Nord så er den rigtig vigtig i forhold til den grønne omstilling, som vi skal i gang med, og som fylder meget. Der har Lisbeth jo et stort engagement, og via hendes plads i by og landskabsudvalget har hun erfaring med de mere tekniske og planlægningsmæssige ting, siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

Da Aalborg samlet ejer 47,48 procent af et nyt sammenlagt forbrændingsselskab med flere ejerkommuner, falder formandsposten i Aalborg.

Evald Lange Rise (S) bliver formand for Novi Ejendomsfond. Arkivfoto: Lars Pauli

Desuden bliver en tredje socialdemokrat Evald Lange Rise udpeget som ny formand for Novi Ejendomsfond. Formandskasketten har typisk tilhørt den siddende borgmester i Aalborg, men nu ryger den videre, og den udløser i øvrigt et vederlag på 150.000 kr.

- Vi har peget Evald Lange Rise. Han har også fået et flot valg, og han får en chance for at gøre sig gældende i forhold til Novi, siger Thomas Kastrup-Larsen.

EL-formand i forsyning

Formanden for den nye bestyrelse for forsyningsselskaberne bliver Per Clausen (EL), der også bliver klima og miljørådmand. Desuden er Søren Kusk (S) indstillet til formandsposten for Nordjyllands Trafikselskab (NT), der lønnes med 72.502 kr.

Aalborg har traditionelt haft formandsposten i NT, der ejes af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Indstillingen skal dog lige forbi KKR Nordjylland.

Søren Kusk (S) er indstillet til at blive formand for NT. Arkivfoto: Lars Pauli

- Kommunerne har flertal i NT’s bestyrelse, og de synes, at vi skal sidde på formandsposten, og i og med, at vi køber 40 procent af trafikken, så er det naturligt, at det er Aalborg, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Formanden for Aalborg Lufthavn hedder i dag Thomas Kastrup-Larsen, og sådan forbliver det formentlig, men repræsentantskabet vælger selv formand. Men da Aalborg som en ud af seks ejerkommuner bag lufthavnen har en ejerandel på 65,6 procent, falder formandsposten traditionelt her.

- I forhold til lufthavnen er det mig, der er udpeget til repræsentantskabet. Men jeg har da en forhåbning om, at jeg kan fortsætte som formand derude, siger Thomas Kastrup-Larsen.

I spil som rådmænd

Flere af de nye ansigter på posterne i selskaberne var ellers med i rådmandskabalen nemlig Lisbeth Lauritsen og Lasse Frimand Jensen.

De var i spil til en rådmandspost, så er det for, at give dem noget andet, nu de ikke blev rådmand?

- Det er for at give dem nogle muligheder i forhold til, at arbejde politisk i nogle af de her store og vigtige bestyrelser. Port of Aalborg er jo eksempelvis rigtig vigtig i forhold til erhvervsudvikling og skabe udvikling i havnen og hele det område, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Nordjyske har spurgt Lisbeth Lauritsen, hvad hun siger til den nye formandskasket.

Et vigtigt område

- Det er ikke mindst et vigtigt politisk område, og et spørgsmål om, hvordan man får genanvendt så meget som muligt af det affald, som vi sorterer fra. Og nu hvor borgerne skal sortere mere, er det endnu mere vigtigt at vi får det håndteret i den anden ende, så det er jeg rigtig glad for, siger Lisbeth Lauritsen.

Hun har siddet i bestyrelsen for Reno-Nord i den første byrådsperiode.

- Jeg er idealist på miljø- og genanvendelsesområdet, så jeg tænker, at det bliver fint.

Lisbeth Lauritsen var som nævnt i spil til en rådmandspost hos S, men sådan endte det ikke, da DF rev konstitueringsaftalen med S over og skiftede til blå blok, hvilket kostede S en rådmandspost.

- Ked af det

- Det er jeg rigtig ærgerlig over og ked af. Det var der mange, der havde ventet, og det havde jeg selv håbet, men sådan er politik nogen gange. Der var nok ikke nogen i Socialdemokratiet, der havde ventet, at de borgerlige snuppede den for næsen af os, siger Lisbeth Lauritsen.

Lasse Frimand Jensen ser frem til formandsposten i havnen.

- Jeg glæder mig rigtig meget til den erhvervsindsats og ikke mindst jobindsatsen, som vi har ambitioner om i Port of Aalborg og derigennem også hele det grønne område at få lavet en klimahavn og få investeret i grønne teknologiske løsninger, så vi kan få gjort den maritime sektor grøn, siger Lasse Frimand Jensen, der også bliver gruppeformand for S.

Han var som nævnt også i spil til en rådmandspost.

- Jeg er rigtig glad for at være gruppeformand, og jeg vil kæmpe for partiet, siger han.

Helle Frederiksen (S) bliver 1. viceborgmester. Foto. Lars Pauli

Aalborg Kommune har også to viceborgmestre, og de er nu også udpeget. 1. viceborgmester bliver Helle Frederiksen (S), der også tilbage i byrådsperioden 2010-2014 havde samme titel. 2. viceborgmester bliver Vibeke Gamst (K).