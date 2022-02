Storstilet eftersøgning efter forsvundne Oliver

AALBORG:En større eftersøgning efter den 21-årige Oliver Ibæk Lund, der forsvandt efter en bytur natten mellem torsdag og fredag, har været i gang i Aalborg siden klokken 10 søndag.

Det bekræfter indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab.

- Vi har nogle udgangspunkter fra politiet for hvor vi søger, og så har vi nogle erfaringer i denne slags tragiske sager, som gør, at vi søger, hvor vi gør. I formiddag har vi haft dykkere i bassinet ved ved Østre Kanalgade, og vi har haft en båd ude, som med en scanner, afsøger et område langs kajkanten fra Østre Havn til Østre Kanalgade, forklarer indsatslederen.

Udover beredskab og politi deltager også en række frivillige fra organisationen Missing People i eftersøgningen.

Oliver er sidst set omkring klokken 01.00 på Toldbod Plads i Aalborg, og på tidspunktet, da Oliver forsvandt, var han iført en mørk uld frakke, lyseblå jeans og brune sko. Har du set Oliver efter klokken 01.00 natten mellem torsdag og fredag, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.

Opdateres....