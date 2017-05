Stort ansvar har ikke stresset Aggefors

AALBORG: Mikael Aggefors er i gang med sin første sæson i Aalborg Håndbold, og den svenske målmand har fået et stort ansvar fra start.

En alvorlig hjernerystelse har holdt Søren Westphal ude i en stor del af sæsonen, og dermed har Aggefors stået med et stort ansvar som Aalborgs reelt eneste ligamålmand, men det er ikke en situation, der har bragt svenskeren ud af fatning.

- Jeg er vant til det fra min tid i Sverige, for i Alingsås stod jeg også meget alene med ansvaret. Det kan godt være, det havde været anderledes, hvis jeg var fem-seks år yngre, men jeg tror, jeg er blevet for gammel til at føle det som et ekstra pres, siger 32-årige Aggefors.

Et kig på statistikken viser da også, at svenskeren gennem hele sæsonen har været blandt de målmænd i 888 Ligaen med de højeste redningsprocenter.

- På forhånd vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle forvente af den danske liga, men det har været en rigtig god oplevelse at komme til Aalborg. Jeg er kommet ind på et rigtig godt hold, der kan spille med i toppen, siger Mikael Aggefors.

Lørdag eftermiddag kan Aggefors og holdkammeraterne sikre sig en plads i DM-finalerne. Det kræver, at man minimum får uafgjort i den anden semifinale på udebane mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

- Alt presset er jo på BSV, fordi vi ved, at vi har en ekstra hjemmekamp i baghånden, hvis vi taber, men vi går selvfølgelig efter at afgøre det så hurtigt som muligt, slår den svenske målmand fast.