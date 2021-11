Stort antal kandidater vil trække støtte til Egholmlinjen

AALBORG:Et stort antal kandidater til det kommende kommunalvalg i Aalborg går ind for at trække Aalborg Kommunens støtte til en Egholmforbindelse.

Helt konkret peger 40 procent og 7,89 procent af de kandidater, der har svaret, at de henholdsvis er meget enige eller enige i udsagnet om at trække støtten. Det viser den kandidattest, som Nordjyske har udarbejdet i samarbejde med andre medier. Testen viser også, at 28,07 procent og 14,04 procent henholdsvis er meget uenige eller uenige i udsagnet, og endelig er 9,65 procent neutrale.

Samlet set tegner der sig altså med 47,89 procent af KV21-kandidaterne en betydeligt større modstand mod at bruge 600 mio. kr. fra kommunekassen på Egholmforbindelsen over 20 år, end der findes i det nuværende byråd, hvor kun EL og R med samlet tre mandater ud af 31 er imod.

Resultatet er sød musik i ørerne hos Enhedslisten, der er med i den grønne valgforbund, der tæller syv partier, der bl.a. har det til fælles, at de er imod Egholmlinjen.

- Det siger mig, at den modstand, der er imod, at Aalborg Kommune kaster penge i den Egholmforbindelse er meget større blandt kandidaterne og i befolkningen, end den har været i byrådet indtil nu, siger Enhedslisten spidskandidat Per Clausen.

Ny afstemning

Det får Per Clausen til at varsle et nyt forslag i det nye byråd.

- Det får mig til at sige, at det er et af de forslag, som vi kommer til at stille i byrådet efter valget, at Aalborg trækker støtten til den her forbindelse. Vi skal jo have afprøvet, hvordan folk i virkeligheden stiller sig til det spørgsmål, når realiteterne melder sig, siger Per Clausen.

Per Clausen (EL) vil stille et forslag i det nye byråd om at trække støtten til Egholmforbindelsen. Foto: Kim Dahl Hansen

Selv hos Enhedslisten er der dog en lille lomme af modstand i kandidattesten med 4,55 procent, der er meget uenige med udsagnet om at trække støtten.

- Mit bedst bud må være, at der en, der har misforstået spørgsmålet, for jeg har aldrig hørt det synspunkt fremført i Enhedslisten. Jeg har aldrig hørt nogen argumentere for, at vi skulle have en Egholmforbindelse, eller at kommunen skulle putte penge i det, siger Per Clausen.

- Støtten er stærk

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) tror ikke, at EL får opbakning til forslaget.

- Jeg tror, at det vil få nøjagtig samme skæbne som sidste gang afhængigt selvfølgelig af, hvordan valget falder ud. Støtten i byrådet er stærk og bred til 3. Limfjordsforbindelse, og det tror jeg bestemt også, at den vil være efter et valg, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han tror, at der er flere årsager til den store modstand mod Egholmforbindelsen i kandidattesten.

- Hvis du ser på de kandidater, der er stillet op til byrådet samlet set, så er der nogen partier, der har rigtig mange kandidater men ikke så stor repræsentation i dag, og så er der nogen, der har stor repræsentation i byrådet men ikke så mange kandidater.

Han peger på, at Venstre eksempelvis har 15 kandidater den her gang men otte mandater i byrådet, hvorimod Enhedslisten har 35 kandidater og to mandater.

Hvis man ser på S, så er 72,73 procent af kandidaterne helt uenige eller uenige i udsagnet, mens 18,8 procent er neutrale, og 9,55 procent enige eller meget enige.

Lunkne S-kandidater

Men der er nogen, der svarer med partilinjen, men som egentlig har en anden holdning, som byrådsmedlem Lisbeth Lauritsen (S), Hun erklærer sig helt uenig i udsagnet men skriver i kommentaren, at ”jeg går ikke ind for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Men jeg har stor respekt for demokratiet, og i mange år har der været flertal for en forbindelse over Egholm”.

Nordjyske har spurgt Lisbeth Lauritsen, hvorfor hun egentlig ikke i kandidattesten svarer det, som hun mener.

Lisbeth Lauritsen (S) har i kandidattesten af hensyn til partilinjen erklæret sig helt uenig i, at kommunen skal trække støtten til Egholmforbindelsen, men hun går ikke ind for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Arkivfoto: Martin Damgård

- Det er fordi, at vi stemmer i den socialdemokratiske gruppe. Vi er jo flere socialdemokrater, der ikke går ind for det, siger Lisbeth Lauritsen med henvisning til, at hun stemmer med partilinjen.

Hellere kollektiv trafik

Personligt så hun hellere, at kommunen satsede på mere kollektiv trafik og cyklisme end 3. Limfjordsforbindelse. Lisbeth Lauritsen peger på, at hun ikke står alene med holdningen. Det gælder bl.a. byrådsmedlem Helle Frederiksen (S), der i kandidattesten toner rent flag og melder sig enig i, at støtten skal trækkes. Som kommentar skriver hun, at ”jeg har aldrig været fan af Egholmforbindelsen. Synes den er for indgribende på miljø og natur og havde derfor håbet på en mindre indgribende løsning”.

Et parti er dog 100 procent for at bevare støtten til Egholmforbindelsen nemlig Venstre, hvor kandidaterne enten er uenig eller meget uenig i udsagnet om at trække støtten.

- Dejligt

- Det er dejligt, at de bakker op om den politiske linje, siger Venstres spidskandidat Jan Nymark Thaysen (V).

Om misforholdet mellem kandidattestens holdning og den nuværende mandatfordeling i byrådet, siger han.

- Jeg tror, at det har noget at gøre med, at der er rigtig mange nye kandidater med den her gang, der ikke kender baggrunden for den aftale, der er lavet med erhvervslivet omkring den her medfinansiering, sier Jan Nymark Thaysen med henvisning til Aalborg Alliancen.

Hvis man vil se, hvad de enkelte kandidater mener, kan man tjekke kandidattesten på nordjyske.dk.