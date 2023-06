Stort brud på hovedledning: Vandet fossede ud på kørebanen

AALBORG:Borgere i Aalborg har torsdag aften oplevet, at de mistede vandtrykket i deres hjem - og det er der en god forklaring på:

Aalborg Forsyning skrev på sin hjemmeside, at der var sket et stort brud på en hovedledning i Kong Christians Allé. Derfor var der lukket for vandet i området, mens der blev arbejdet på at udbedre skader.

Afbrydelsen gælder Anders Borks Vej, Borgmestervænget, Duebrødrevej, Hasserisgade, Klostermarken, Kong Christians Allé og Maren Hemmings Vej.

- Der arbejdes på at få udbedret skaderne. Det forventes, at der åbnes for vadet snarest muligt. Bemærk, at rødt vand kan forekomme, når vi åbner igen, skrev Aalborg Forsyning.

Bruddet var sket ud for nummer 59 på Kong Christians Allé. Borgere i området har på Facebook skrevet, at vandet fossede ud på kørebanen.

Sent torsdag var seks-syv medarbejdere fra Aalborg Forsyning fortsat ved at arbejde på stedet og prøve at få genetableret vandforsyningen. Årsagen til bruddet var ikke kendt torsdag aften.