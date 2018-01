Stort byggeri sat i gang

AALBORG: Byggemodningen i en del af Sofiendal Enge er nu i gang.

Pensionsselskabet PenSam har trykket på den grønne knap med hensyn til opførelsen af 427 nye rækkehuse og lejligheder.

Den store udbygning etableres i etaper, og første etape ventes at står klar til beboerne i sommeren 2019, mens sidste etape ventes at være færdig i slutningen af 2020.

Det er Arne Andersen Vrå A/S, der skal stå for opførelsen af boligerne, mens Krog Arkitektur har tegnet.

- Som investor udefra giver det projektet en god, lokal forankring at have samarbejdspartnere fra området. Samarbejdet med Aalborg Kommune og lokale kræfter har været rigtig positivt i forbindelse med lokalplan, projektering og byggetilladelse, og jeg ser frem til, at det også får byggeprocessen til at glide let, siger investeringsdirektør i PenSam, Claus Jørgensen.

Borgerne i området har i øvrigt været bekymret for bl.a. den trafikale udfordring, som de mange nye boliger vil give i området, hvor der i forvejen er trafikale udfordringer. Udsigten til 3000 daglige bilture ekstra vækker stærk bekymring blandt borgerne i området ved Sofiendal Enge, hvor der er samlet set er planer om at opføre 1200 nye boliger i de kommende år.

Kommunen har bl.a. besluttet at etableres et lyskryds på Bygaden ved Sandtuevej samt stiforbindelse mellem Sofiendal Enge og eksisterende stinet, der fører til Sofiendalskolen