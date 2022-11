Stort kup i nat: Cykeltyve brød gennem mur

SVENSTRUP:Det gik voldsomt for sig, da ukendte tyve natten til lørdag brød ind i cykelforretningen Aalborg Bikezone på Godthåbsvej i Svenstrup syd for Aalborg.

Tyvene brød hul på en mur ind til forretningen, og de stjal 15 dyre racercykler af mærket Wilier.

De dyreste modeller af Wilier-cyklerne kan koste helt op mod 85.000 kr. pr. styk.

- Der er stjålet cykler for sammenlagt et godt stykke over 100.000 kr., siger vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

Indbruddet har formentlig larmet en hel del, da tyvene gennembrød muren i cykelforretningen.

Derfor vil politiet gerne høre fra folk, der kan have hørt noget i Svenstrup nær Godthåbsvej natten til lørdag. Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Politiet vurderer, at der ikke er brugt en bil til at bryde gennem muren.

- Det er udført professionelt, bemærker vagtchef Lau Larsen.

