Alle ansatte sendt hjem: Stort byggefirma konkurs

AALBORG:Medarbejderne i tømrerfirmaet DHK-Byg på Nibevej i Aalborg blev onsdag sendt hjem, da selskabet samme dag taget under konkursbehandling.

DHK-Byg ApS ejes af David Hald Kristensen, der selv stiftede virksomheden i 2017 - og som har arbejdet den op til en virksomhed med cirka 60 ansatte og en ordrebog, der var fyldt.

- Det var ejeren selv, der indgav konkursbegæringen. Han har selv prøvet at afsøge forskellige muligheder, men har som ansvarlig ledelse selv måttet indgive en konkursbegæring, forklarer kurator Tim Rosenkrantz Buur, advokatfirmaet Vingaardshus, Aalborg.

Konkursbegæringen blev indsendt onsdag, og samme dag blev DHK-Byg - som har skiftet navn til det anonyme Selskabet 181022 ApS - taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Aalborg.

Masser af arbejde

Men det var ikke mangel på arbejde, der var årsag til konkursbegæringen.

- Der er masser af igangværende arbejde, og det er vi ved at få et fuldstændigt overblik over, siger kurator Tim Rosenkrantz Buur.

DHK-Byg er taget under konkursbehandling. Foto: Lars Pauli

Det er økonomien i DHK-Byg, der ikke hænger sammen. Det er der flere årsager til, forklarer kurator.

- Det er en lang række omstændigheder, der gør, at virksomheden er løbet tør for likviditet. Men en af faktorerne er også en enkeltstående ordre i fjor, som virksomheden har tabt penge på, siger Tim Rosenkrantz Buur.

Søger købere

Det er dog langt fra sikkert, at virksomheden dermed ophører. Kurator forsøger nu at få DHK-Byg ApS - eller Selskabet 181022 ApS, som det nu hedder - solgt, så medarbejderne kan følge med over i et nyt selskab.

- Lige nu arbejder vi på en løsning, hvor vi kan redde virksomheden eller dele deraf ved overdragelse til en ny køber. Så der bliver reddet flest mulige arbejdspladser, siger han.

Men det kræver, at der findes en køber.

- Vi hører gerne fra alle interesserede. Vi er åbne for alle muligheder. Der pågår også lige nu nogle forhandlinger, siger Tim Rosenkrantz Buur.

DHK-Byg på Nibevej i Aalborg. Foto: Lars Pauli

Hvad med medarbejderne?

- De er sendt hjem indtil videre. Efter konkursloven har vi 14 dage til at finde ud af deres ansættelsesforhold. Hvis ikke jeg har en køber på det tidspunkt, er jeg nødt til at fritstille dem.

- Vi arbejder i døgndrift på at finde en løsning, så vi kan redde så mange arbejdspladser som muligt, siger Tim Rosenkrantz Buur.

Møde i 3F

Tømrernes fagforening, 3F Aalborg, indkalder 3F-medlemmer på arbejdspladsen til et orienteringsmøde torsdag i fagforeningsbygningen.

- Vi vil her orientere om løn og andre forhold, der gør sig gældende ved en konkurs. Her kan man komme og få svar på nogle af de mange spørgsmål. Men har man brug for at snakke med os inden da, kan man også ringe til mig her i fagforeningen, 3F Aalborg, siger faglig sekretær, Lasse Tarp.

Der var ellers plus i det seneste årsregnskab for DHK-Byg ApS. Regnskabsperioden løb fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 og viste et årsresultat på knap en halv million kroner og en egenkapital på 1,9 millioner kroner.

Men byggebranchen er en af de brancher, der er hårdest ramt af prisstigninger på alt fra råvarer til byggematerialer og strøm. Og det kan mærkes, siger Tim Rosenkrantz Buur.

- Vi ser nu flere konkurser også i denne branche.

Det er ikke lykkedes Nordjyske at få et interview med ejeren af DHK-Byg, David Hald Kristensen.