Stort ønske om flere bydelshuse i Aalborg

AALBORG: Bydelshuse eller kvartershuse, hvor man har flere forskellige funktioner samlet under et tag - for eksempel både bibliotek, foreninger, kultur og sundhed - er et stort ønske mange steder i Aalborg, og derfor har kommunen taget initiativ til en analyse af området.

Analysen har især fokus på Vestbyen og Vejgaard, for der findes allerede et kvartershus i Aalborg Øst, og der er også planer om at samle flere funktioner på den ny skole på Stigsborg i Nørresundby.

- Vi oplever løbende en stor efterspørgsel på kvartershuse, som kan danne ramme om lokale mødesteder, for der er en mangfoldighed af foreninger, interessegrupper, borgergrupper og andre, der alle efterspørger fysiske mødesteder, fortæller by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) ifølge en pressemeddelelse.

Han hæfter sig blandt andet ved, at analysen konkluderer, at at et bydelshus skal kunne danne rammen om "et fælles tredje", og at det kan betyde noget forskelligt i Vejgaard og Vestbyen.

- Set fra min stol er det derfor vigtigt, at vi fremadrettet lægger os i selen for at tænke mere på den multi-funktionelle benyttelse af vores kommunale bygninger, når vi snakker bydelshuse, forklarer han.

Ifølge rådmanden har folkene bag analysen blandt andet sparret med koordinatoren for det kommende Børne- og ungeunivers på Stigsborg, for her skal der både være vuggestue, børnehave, skole, idrætsfaciliteter og bydelshus under samme tag.

- Det er et rigtig godt eksempel på at tænke flere funktioner ind i den samme bygning, så den kan benyttes at flere brugergrupper henover døgnet i stedet for, at lyset slukkes kl. 16, siger Jan Nymark Thaysen.

- En anden vigtig pointe er jo, at vi skal blive bedre til benytte den bygningsmasse, som vi allerede har. For en optimeret udnyttelse af eksisterende og ledige rammer er på mange områder langt mere bæredygtig end nybyggeri, tilføjer han.

Resultaterne af den ny analyse skal nu videreformidles analysens til partierne bag det seneste budgetforlig samt borgere, frivillige og professionelle aktører med interesse for udvikling af bydelshuse i Aalborg Kommune.