Stort padelcenter er klar med markant udvidelse

AALBORG:Hvis du er vild med den populære sport padel, så er der virkelig godt nyt til dig.

For efterspørgslen på padelbaner i Aalborg er eksploderet, og det kan være virkelig svært at få fat i baner. Men fra 15. april åbner Match Padel i City Syd ekstra baner, som er klar til spil.

- Lige nu har vi op til en måneds ventetid på baner, siger Thomas Nielsen, der er medejer af Match Padel Aalborg.

- Med de nye baner håber vi, at det bliver nemmere spontant at kunne booke en bane.

Match Padel udvider centeret med tre doublebaner og en single bane. Det betyder, at centeret efter 15. april i alt rummer 11 doublebaner og en singlebane.

Nye faciliteter

Og når man alligevel er i gang med at bygge til, så kan det jo gribe om sig. Det betyder, at man også kan se frem til at nyde nye faciliteter som spritnye omklædningsrum, toiletter i hallen og en lounge, hvor man kan sidde og få en øl efter en kamp.

- Lige nu er vi ved at teste banerne af, og hvis alt går vel åbner vi op for booking lige efter påske.

Planen er, at du fra 15. april kan booke de spritnye baner hos Match Padel Aalborg på Nibevej 58, 9200 Aalborg.