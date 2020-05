Endnu et stort slagsmål i Aalborg - mand stukket i ryggen

AALBORG:For fjerde gang på kun fem dage har unge i Aalborg-området været i slagsmål, der endte med stikkeri, enten med kniv eller en anden spids genstand.

Seneste opgør skete lørdag aften omkring kl. 19.15 på Vesterbro i Aalborg, foran Fitness World, oplyser vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Et vidne har fortalt politiet, at 10-12 personer deltog i slagsmålet.

Politiet fik lørdag aften anholdt tre personer, der menes at have været indblandet. Det var to mænd - en 32-årig og en 18 årig - samt en 16-årig dreng.

Gerningsvåben mangler

Efter afhøringer har politiet anholdt en anden dreng, også på 16 år. Han sigtes for den vold, der skete med en spids genstand, muligvis en kniv. Politiet har dog ikke fundet gerningsvåbnet.

En anden ung mand blev stukket i ryggen, men fik dog kun lettere skader.

Den 16-årige dreng, politiet mener har stukket den anden mand, sigtes for grov vold og vil søndag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet.

Politiet kan endnu ikke sige, om lørdagens opgør har forbindelse til tre andre episoder på henholdsvis havnen i Aalborg, i Aalborg Øst og Klarup, hvor personer også blev stukket med kniv eller spidse genstande. Men det bliver nu efterforsket.

