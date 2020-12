Stort smitteudbrud på folkeskole: 20 testet positive

AALBORG:Smittetallene er stigende store steder i landet, og nu er covid-19 årsagen til, at Gistrup Skole nær Aalborg har sendt elever på tre årgange hjem.

Der er tale om hele 7. årgang og 9. årgang samt to 2. klasser, der er sendt hjem.

- Vi har arbejdet sammen med Skoleforvaltningen og overholdt deres retningslinjer, siger Thorstein Jensen, skoleleder på Gistrup Skole.

Tirsdag formiddag er 16 elever samt fire medarbejdere konstateret positive med covid-19.

Fredag blev en lærer på 7. årgang konstateret smittet. I den forbindelse blev lærerteamet betragtet som nære kontakter, mens eleverne i klassen ikke blev opfordret til at blive testet.

- Det var på baggrund af de aktiviteter, der havde været læreren og eleverne i mellem, at det blev vurderet, at det i første omgang ikke var nødvendigt for eleverne at blive testet, siger skolelederen.

Lørdag blev en elev i klassen konstateret positiv. Det medførte, at alle eleverne skulle testes. Dagen efter var endnu en elev positiv, og her blev alle betragtet som nære kontakter.

Snebolden rullede videre mandag, da en lærer i 2. klasse blev testet positiv. Lærerens to klasser blev betragtet som nære kontakter og blev derfor sendt hjem til testning.

Tirsdag er en lærer på 9. klasse testet positiv. På den baggrund er 9. årgang hjemsendt, og skal nu testes, inden de må komme tilbage på skolebænken.

Det forventes, at eleverne kommer fysisk tilbage i skole torsdag og fredag, hvis de kan fremvise en negativ test.

- Vi følger vejledningerne og gør det så godt, vi kan. Vi har overholdt retningslinjerne, og nu leder vi med lys og lygte efter steder, hvor vi kan stramme op, siger Thorstein Jensen.

I første omgang bliver udlevering af bøger på biblioteket sat på pause. Skolen vil se nærmere på, hvordan man kan begrænse kontakten klasserne imellem.