Strandet næbhval blev bugseret fri - det skal der ske nu

VOERSAA:Grundet lav vandstand ved den sandbanke, hvor en tons tung næbhval lå strandet i Voerså, var det meningen, den først skulle trækkes ud og slæbes ind på land mandag, hvor der ville være mere vand.

Men da en lokal fisker tidligere på dagen søndag sammen med en freelancefotograf sejlede ud til den for at tage billeder, kunne de se, at den slet ikke lå så tungt, som man troede.

Det fortæller Ivar Høst, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen.

- Så alle mine bekymringer om, hvor svært det kunne være, er gjort til skamme. Men det er jo bare dejligt, at ting nogle gange går meget nemmere, end man tror.

Det var ellers planen, at der skulle flere mand og både til at få den strandede næbhval flyttet mandag.

- Jeg havde jo håbet på, der var udsigt til noget mere vand i morgen, så den var til at flytte, men der var han (den lokale fisker, red.) mere bekymret for, at den drev væk.

De to mænd lagde derfor et tov omkring den og tog den derefter på slæb.

Hvalen blev bugseret op på Voerså havn, hvor den skal ligge til mandag, inden den bliver læsset på en lastbil og kørt til Aalborg Universitet, hvor den skal obduceres.

Ved obduktionen bliver der taget vævsprøver til undersøgelse og forskning.

Næbhval

