Streamer har samlet 1,2 millioner ind - nu skal pengene bruges

AALBORG:Mens mange nød fridagene mellem jul og nytår, var Jacob "Jaxstyle" Krull på overarbejde. På fire dages uafbrudt Twitch-streamning samlede han svimlende 1.225.541 kroner ind.

Den store sum penge blev samlet ind til Psykiatrifonden, og nu er det besluttet, at de skal gå til at udvide åbningstiderne for Psykiatrifondens chatrådgivning, så den også kan holde åben hver torsdag og fredag nat. Det skriver Psykiatrifonden i en pressemeddelelse.

Det er et vigtigt og nødvendigt skridt, siger rådgivningsleder i Psykiatrifonden Liza Johnson.

- Behovet er stort, og det bliver ikke mindre. Jacobs helt vilde indsamling gør det muligt for os at åbne for chatrådgivning om natten, og vi kan se, at mange har et behov, siger hun.

Særligt en hjælp til de helt unge

Selv siger streameren Jacob "Jaxstyle" Krull, at han er glad for at pengene rent faktisk kommer til at hjælpe.

- Mange tror, at når de donerer penge, så ender de bare nede i et bundløst hul. Men at kunne se, at pengene faktisk gør en konkret forskel, og der faktisk er økonomi til at forlænge åbningstiderne… Det er så fedt!

Cirka 60 procent af samtalerne i chatten var sidste år børn og unge mellem 13 og 29 år, som benyttede sig af chatrådgivningen.

- Der er især mange unge på chatten, som har brug for at få råd om deres egne erfaringer med psykisk sygdom, tunge tanker og følelser og sårbarhed, som de har svært ved at tale om med venner eller familie om. Dem kommer vi endnu bedre i møde nu, siger Liza Johnson.

Jaxstyles mål for indsamlingen mellem jul og nytår i 2022 lød i første omgang på 150.000 kroner, men hans uafbrudte livestreaming i fire døgn endte med at blive den største personlige indsamling til Psykiatrifonden nogensinde.

Oplever du selv, at du har brug for hjælp, kan du ringe til Psykiatrifondens telefonrådgivning på 39 25 25 25.