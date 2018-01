Streetfood i Aalborg opruster inden genåbning

AALBORG: Det bliver med et nyt set-up, når Streetfood i Aalborg atter åbner dørene. De rå lokalers potentiale skal udnyttes til fulde, der skal afholdes flere events, og medarbejderstaben er udvidet.

Jungletrommerne har lydt, at Streetfood stod overfor en permanent lukning.

Det er ikke tilfældet. Vinterlukningen har været brugt på at styrke indsatsen.

Sidste år blev forbløffende meget af tiden brugt på brandstrategi og myndigheder i forskelligt omfang, fortæller medejer Isabel Enevoldsen.

- Nu er vi ved at være så langt, at vi kan begynde at bruge tiden på det, som vi synes er sjovt, siger hun.

