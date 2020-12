Strejke på Aalborg-virksomhed er blevet kritisk

AALBORG:Tirsdag eftermiddag besluttede 91 medarbejdere i produktionen på Aalborg-virksomheden Fibertex Personal Care at nedlægge arbejdet.

Virksomheden producerer i døgndrift, og arbejdsnedlæggelsen fik derfor konsekvenser med det samme.

- Det er kritisk, for vores kunder er afhængige af, at vi kan levere, siger administrerende direktør, Michael Staal Axelsen til NORDJYSKE.

Han forklarer, at virksomheden godt kan klare, at produktionen står stille i en kort stund, men understreger, at det hurtigt bliver kritisk.

Uenighed om løn

Tillidsmand for de 91 produktionsmedarbejdere, Uffe Møller Pedersen, siger at arbejdsnedlæggelsen skyldes uenighed om lønnen og arbejdsbyrden.

Men ledelsen mener ikke, at der er problemer.

- Vi har forhandlet løn efter overenskomsten, og det er det, vi regulerer den efter, siger Michael Staal Axelsen.

Fibertex Personal Care producerer produkter til hygiene-industrien, som har fået særdeles travlt i takt med at corona-krisen har stillet nye krav til opretholdelsen af en høj hygiene i en lang række sektorer.

Men direktøren mener ikke, at travlheden har ramt produktionsmedarbejderne hårdere end de øvrige.

- Hele virksomheden har travlt, men ikke mere end vi normalt har i vores travle perioder, siger han.

Strejken fortsætter

De 91 medarbejdere mødtes onsdag eftermiddag og både virksomhedsledelsen og deres tillidsmand håbede, at de efter mødet gik i arbejde igen.

Men sådan blev det ikke, fortæller tillidsmand Uffe Møller Pedersen.

- Medarbejderne skal mødes igen fredag klokken ni, og de vil ikke tale med os før, siger han.

Kan få konsekvenser

Produktionsmedarbejderne arbejder normalt i femholdsskift og virksomhedens produktion plejer at køre 24 timer i døgnet 365 dage om året. Men nu er der altså udsigt til, at den står stille et par dage endnu.

Og det kan få konsekvenser.

- Vi kan komme i en situation, hvor vi er nødt til at aflyse ordrer, siger administrerende direktør Michael Staal Axelsen.

NORDJYSKE følger sagen.