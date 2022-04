Stribevis af iPhonetyverier i Jomfru Ane Gade: Formodet tyv anholdt

AALBORG:En 36-årig rumænsk mand bliver senere søndag fremstillet i et grundlovsforhør sigtet for en stribe af iPhonetyverier over de seneste tre weekender.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

- Vi har over de seneste par weekender fået en stribe anmeldelser ind om tyverier af iPhones i Jomfru Ane Gade. Forrige weekend 14 anmeldelser og i sidste weekend 15 anmeldelser - alle fra Jomfru Ane Gade, så derfor besluttede vores berigelsessektion at være til stede i gaden for om muligt at snuppe gerningsmanden eller mændene, forklarer vagtchefen.

Det skete natten til søndag, og det resulterede i, at en 36-årig rumænsk mand blev anholdt - nærmest på fersk gerning, for der er nemlig kommet yderligere fem anmeldelser om iPhonetyverier ind til politiet natten til lørdag og natten til søndag.

Og efter anholdelsen af den 36-årige foretog politiet ransagning på en adresse, hvor politiet vidste, at rumæneren havde opholdt sig.

- Her fandt man adskillige iPhones, der menes at stamme fra tyverierne i Jomfru Ane Gade, forklarer Poul Fastergaard.

Det førte til sigtelsen af den 36-årige rumæner, der altså fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg senere søndag.