Var formand inhabil i strid om udbygningsplaner? Her er dommen

AALBORG:Torsdag aften var der møde i by- og landskabsudvalget i Aalborg Kommune.

Her blev der drøftet cykelstier på Nørholmsvej, godkendelse af lokalplaner i Hasseris, og som punkt nummer ni skulle udvalget tage stilling til en potentiel advokatundersøgelse af kommunen.

Udvalget skulle tage de indledende diskussioner til en advokatundersøgelse af, om Aalborg Kommune har handlet i strid med loven, når de har indgået såkaldte udbygningsaftaler i forbindelse med store byudviklingsprojekter.

Med til at diskutere punktet var selvfølgelig formanden for udvalget Hans Henrik Henriksen (S), men der blev efter mødet stillet spørgsmålstegn ved, om det nu også var rigtigt.

Klar konklusion fra juristerne

Spørgsmålet var, om formanden måtte deltage i diskussionen af advokatundersøgelsen, fordi et eventuelt ansvar, hvis det viser sig, at Aalborg Kommune i sidste ende har ageret ulovligt, kan risikere at blive placeret på hans bord.

Det, mente formanden selv, ikke var et problem - for som han siger:

- Jeg er jo rådmand, så jeg har selvfølgelig et ansvar for det, der foregår, men man er nødt til at forstå, at jeg ikke sidder med til forhandlingerne af de enkelte udbygningsaftaler, siger Hans Henrik Henriksen.

Alligevel spurgte han efter mødet kommunens jurister om deres vurdering. Og den lå klar tirsdag eftermiddag.

Formanden er ikke inhabil i sagen.

- Rådmand Hans Henrik Henriksen kan ikke siges at have modsatrettede interesser, blot fordi han som rådmand har ansvaret for, at forvaltningen udfører opgaverne lovligt, skriver juristerne blandt andet i afgørelsen, som Nordjyske er i besiddelse af.

Juristerne skriver også, at selv om Hans Henrik Henriksen er underskriver af aftalerne, så er det ikke ham alene, der er ansvarlig - men hele udvalget.

- Når rådmanden underskriver dokumenter f.eks. i forbindelse med køb og salg af ejendomme eller i forbindelse med udbygningsaftaler, skal det ses i sammenhæng med rådmandens rolle som overordnet ansvarlig for ekspeditionen af de beslutninger, som udvalget træffer. Rådmanden har altså pligt til at udføre de beslutninger, som udvalget træffer. Kompetencen til at træffe beslutningen og ansvaret herfor ligger altså hos udvalget som helhed, skriver de.

Derfor kunne det være et problem

Generelt skal man være påpasselig med at dømme politikere inhabile i sager, der bliver diskuteret i politiske udvalg. Fordi de er valgt af befolkningen til at varetage netop den opgave.

Det forklarer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Steen Bønsing.

- Forvaltningsloven har nogle inhabilitets-situationer man ikke må komme i. En af dem er, at man ikke må deltage i en sag, hvor man har eller kan have en personlig interesse. Og det er jo det, som kunne være situationen her.

Men kommunens egne jurister har nu vurderet, at det ikke er tilfældet i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.

- Sådan som temaet for advokatundersøgelsen er formuleret i de fire partiers forslag er der efter forvaltningens opfattelse ikke noget, der bevirker, at rådmand Hans Henrik Henriksen er inhabil i forhold til beslutningen om, hvorvidt der skal foretages en advokatundersøgelse.

Men de åbner dog for, at det billede kan ændre sig.

- Det skal bemærkes, at såfremt der i forbindelsen med afklaringen af det endelige kommissorium for advokatundersøgelsen opstår spørgsmål om udvalget eller rådmandens viden og ageren skal inddrages i undersøgelsen, vil udvalget eller rådmanden blive inhabil, idet en person i et offentligt hverv ikke kan undersøge, om der er et ansvar for vedkommende selv, skriver de.

Den er lukket

Med det på plads håber rådmanden, at hans kolleger i udvalget accepterer, at han fortsat er med til diskussionerne af advokatundersøgelsen.

- Jeg forventer, at de tager juristernes svar for gode varer, og jeg håber, at sagen er lukket nu, siger Hans Henrik Henriksen.

Vil overveje at flytte advokatundersøgelsen

Vibeke Gamst, der også er medlem af by- og landskabsudvalget, var en af dem, der efter mødet stillede spørgsmålstegn ved formandens habilitet.

Hun vil nu overveje, om det er udvalget selv, der skal stå for det indledende arbejde med advokatundersøgelsen.

- Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved juristernes svar, men der er nogle ting, som kræver en nærmere forklaring, siger hun.

Hun kan nemlig ikke se, at en advokatundersøgelse kan gennemføres uden at stille spørgsmål til netop formanden og medlemmernes 'viden og ageren', og så vil de i så fald være inhabile.

Derfor overvejer hun nu, om det fortsatte arbejde med advokatundersøgelsen skal flyttes.

- Det kunne være muligt at lægge den i anden forvaltning, for vi ønsker jo bare at få den her sag undersøgt, siger hun.

