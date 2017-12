Strømudfald: 1500 kunder uden el

AALBORG: Omkring 1500 kunder hos energiselskabet eniig i Skalborg blev torsdag morgen ramt af en strømafbrydelse.

Det fremgår af eniigs hjemmeside.

Strømafbrydelsen skete klokken 07.07, og på eniigs telefonsvarer oplyses det blot, at der desværre ikke er nogen tidshorisont for at få strømmen tilbage på nettet i Skalborgområdet.

Men fra eniigs kundeservice lyder meldingen nu, at strømafbrydelsen varede frem til cirka klokken 8.30.

- Derefter blev der sat en generator til at levere strøm til de 1500 kunder, oplyser kundeservice hos eniig.

Når fejlen er lokaliseret og rettet, så kan der komme et kortvarigt udfald i strømmen igen, når der kobles tilbage fra generatoren til el-netværket, lyder meldingen fra kundeservice.

På eniigs hjemmeside kaldes fejlen ukendt, og det understreges samtidig, at en tekniker arbejder på at opklare årsagen til strømafbrydelsen.

Blandt andet husstande i Dall og flere af de store lysregulerede kryds i City Syd blev ifølge NORDJYSKEs oplysninger ramt af strømafbrydelsen, der altså varede knap halvanden time.