Studerende er skeptiske: Uddannelse ligger bedst der, hvor ekspertisen er

AALBORG:Forslaget om at flytte flere videregående uddannelser - eller uddannelsespladser - til mindre byer vækker ikke nødvendigvis begejstring blandt de studerende.

I hvert fald ikke, hvis man spørger talsmand for Studentersamfundet på Aalborg Universitet Emilie Almstrup, der blandt andet henviser til en pressemeddelelse, Danske Studerendes Fællesråd (DSF) har sent ud.

Ifølge DSF kan der nemlig være flere problemer i at tvinge studerende væk fra de store byer - blandt andet i forhold til uddannelsernes kvalitet. Og sådan ser Emilie Almstrup også på det.

- For os handler det først og fremmest om kvaliteten af undervisningen. Og for at bevare den, bør uddannelserne også ligge der, hvor ekspertisen er. På Aalborg Universitet er man for eksempel specialist i ingeniører, og derfor bør den slags uddannelser også ligge her, forklarer hun.

Et andet aspekt, der bekymrer de studerende, er studielivet. For det betyder meget, at bo i en by og læse på en uddannelse, der er stor nok til, at der også er en masse aktiviteter og tilbud udover studierne.

- Så vi er meget obs på, hvordan det vil blive påvirket, hvis man flytter flere uddannelser til mindre byer, siger Emilie Almstrup.

- De fleste vælger naturligvis deres studie, fordi det er noget, der interesserer dem. Men for mange spiller det også ind, hvor tæt det er på familie, venner og så videre, så det skal også med i ligningen, når man snakker udflytning, mener hun.

Ifølge det foreløbige udspil skal der oprettes 25 nye uddannelser uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg.