Studerende på htx dropper undervisningen torsdag

AALBORG: Cirka 120 elever valgte torsdag morgen at boykotte dagens undervisning på htx på Øster Uttrup Vej i Aalborg. Det fortæller medlem af elevrådet, Elisabeth Sørensen, som selv er 2. års elev.

Ifølge Elisabeth Sørensen holdt eleverne en afstemning om, hvorvidt de ville modtage undervisning eller ej på dagen, hvor tusindvis af unge vil demonstrere mod udviklingen på deres uddannelser.

Kernen i de unges frustration er det omstridte omprioriteringsbidrag, der betyder, at uddannelsesinstitutioner siden sidste år er blevet beskåret med to procent om året. Det vil frem til 2020 betyde nedskæringer for knap 15 milliarder kroner, har Uddannelsesalliancen regnet sig frem til.

De øvrige elever, ud over de cirka 120, som altså enten er gået hjem, eller gået i skolens aula for at lave lektier eller forberede bannere til eftermiddagens fælles demonstration i Aalborg, modtager undervisning på skolen på sædvanlig vis.

Ifølge Elisabeth Sørensen var mange elever ikke til stede ved afstemningen, fordi de endnu ikke var mødt.

Eleverne får ifølge elevrådsmedlemmet godskrevet deres fravær i forbindelse med aktionen.

De fælles demonstrationer for uddannelsesinstitutionerne foregår i Aalborg, Aarhus, København, Odense og Rønne kl. 16.