Stuehus brændt ned: Stod også i flammer i juledagene

FARSTRUP:Stuehuset til en landejendom på Stauenvej ved Farstrup mellem Sebbersund og Løgstør blev natten til onsdag fuldstændig ødelagt af flammerne, efter der udbrød brand omkring klokken to. Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Og det var anden gang på kort tid, at der var ild i huset, idet der også var brand på stedet 23. december, siger Jesper Sørensen-

Derfor var beboerne ikke hjemme, idet stuehuset var ubeboeligt på grund af den første brand, og det var nogle naboer, der klokken 02.18 alarmerede via 1-1-2. Den første melding var, at der kunne være fare for de heste, der er opstaldet på ejendommen, men det viste sig altså at være stuehuset, der stod i flammer - igen.

- Vi er derude med en patrulje og indsatsleder, og da vi kommer derud, kan vi se, at der er tale om stuehuset, der brænder. Og det brænder, der er kraftig ildløs, da vi kommer derud, siger Jesper Sørensen.

Onsdag morgen klokken 5.30 var Nordjyllands Beredskab færdig med selve slukningsarbejdet på stedet, men der var stadig brandvagter posteret for at sikre, at branden ikke blusser op igen med fare for, at den kan sprede sig til udbygningerne.

Politiets teknikere skal senere ud til stedet for at forsøge at fastslå, hvad der nu for anden gang har fået sat ild til huset.