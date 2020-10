Stutteri-gigant køber tysk luksus

UGGERHALNE:Helgstrand Dressage i Uggerhalne slår nu sin position som et af verdens førende hestestutterier fast med en stor, fed hegnspæl.

Bag stutteriet står den tidligere danske toprytter og OL-bronzevinder fra legene i Beijing, Andreas Helgstrand.

Den nordjyske stutterigigant, som i 2018 blev delvist opkøbt af den hollandske kapitalfond Waterland for et trecifret millionbeløb, har ifølge selskabets hjemmeside netop forhandlet de sidste detaljer på plads og købt den luksuriøse tyske hestefarm Gestüt Famos, som ligger en halv times kørsel syd for Bremen.

Den tyske hestefarm skifter i forbindelse med salget navn til Helgstrand Germany.

Det er uvist, hvad handlen koster Helgstrand Dressage.

Købet følger i kølvandet på, at Helgstrand Dressage i december 2019 købte ejendommen Windsome Farm i hestemekkaet Wellington i den amerikanske delstat Florida. Gestüt Famos anses som den tyske pendant til ejendommen i Wellington blot fra et avlerperspektiv.

Helgstrand Dressage ligger i Uggerhalne nær Vodskov. Arkivfoto

Ifølge Andreas Helgstrand, der er direktør og mindretalsaktionær i Helgstrand Dressage efter salget til Waterland for to år siden, ligger den nyerhvervede ejendom i Tyskland lige i hjertet af den tyske avlsverden.

- Vi har længe søgt efter et sted i området med potentiale til at løfte vores høje ambitioner. Ikke bare i forhold til at henvende os til det tyske marked med salgsheste. Tyskland er et af vores største markeder, og potentialet er endnu større, hvis vi er tilstede med egen salgsafdeling, således at vi er der, hvor kunderne er, siger Andreas Helgstrand på Helgstrand Dressages hjemmeside.

Den tyske hestefarm blev grundlagt af den nu afdøde rigmand og brødproducent Klaus Ostendorf i 1906 og har i 2002 gennemgået en gennemgribende renovering, så stedet i dag står topmoderne.