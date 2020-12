Styrtdyk i omsætning, men karneval kommer igen

AALBORG:Et underskud på næsten to millioner kroner i Aalborg Karneval bliver dækket ind af et tilsvarende tilskud fra Erhvervsstyrelsen.

Det oplyser talsmand for karnevalet Mette Bugge i forbindelse med, at årsrapporten for Aalborg Karneval 2020 onsdag forelægges for Aalborg Kommunes sundheds- og kulturudvalg på udvalgets ordinære møde.

Årsrapporten beskriver desuden et meget mærkeligt år for en organisation, der normalt står bag det største karneval i Norden. Karnevalet blev som bekendt aflyst, da det skulle have foregået sidst i maj med det fortsatte forsamlingsforbud på grund af corona-pandemien.

Og med sine oftest mellem 75.000 og 80.000 deltagere, så var det naturligvis umuligt at gennemføre et karneval.

Alligevel har der været en omsætning på omkring 900.000 kroner i Aalborg Karneval mod en omsætning på 10,9 millioner kroner i 2019.

- Vi har haft vores Horror Night, som har givet indtægter, og så har vi fået et tilskud fra Aalborg Kommune, som vi har fastholdt ved blandt andet at afvikle aktiviteter. Kulturforvaltningen har valgt at sige, at så længe man laver aktiviteter, så fastholder man også sit tilskud, oplyser Mette Bugge.

Karnevalets talsmand forsikrer, at der arbejdes frem mod at afvikle et karneval i 2021.

- Jeg kan garantere, at vi gør ALT, hvad vi kan, for at opretholde aktiviteter og få etableret et karneval i 2021. Men omvendt kan jeg jo ikke garantere et karneval med op mod 90.000 mennesker i gaden, hvis vi ikke får lov at holde et karneval. Det er ude af vores hænder. Det er en myndighedsbeslutning, siger hun med henvisning til den stadig uvisse situation omkring corona-pandemien.

- Vi har jo fået opbygget en fornuftig økonomi, og vi har en egenkapital, som vi kan trække på, så vi kan sagtens holde hjulene kørende frem mod karnevalet i 2021. Vi opretholder vores organisation og vores sekretariat, og vi vil blive ved med at lave forskellige aktiviteter. Det er ligesom forudsætningen for, at vi kan komme til at lave karneval igen, forklarer Mette Bugge.

Hun glæder sig også over trofaste støtter, der også fortsat lægger både arbejde og penge i, at karnevalet i Aalborg skal komme igen ovenpå et rent ud sagt horror-år - sådan rent indtægtsmæssigt.