Sulten kvinde gik i seng - og endte på sygehuset

NØRRESUNDBY:Det kostede en 75-årig kvinde fra Nørresundby en tur på sygehuset, at hun natten til fredag blev sulten - og siden glemte alt om det.

Der gik i hvert fald ild i den mad på komfuret, hun var ved at tilberede på komfuret, og det bredte sig til både emhætte og overskabe i hendes lejlighed på første sal i en etageejendom på Vestergade.

En nabo fattede mistanke og alarmerede kl. 04.23 beredskabet. Derefter hjalp naboen den ældre kvinde ud af hendes røgfyldte lejlighed.

Nordjyllands Beredskab var hurtigt fremme på adressen og fik også hurtigt ilden under kontrol. Ejendommen i Vestergade rummer op mod 20 lejemål med ældre mennesker.

- Der har ikke været andre beboere i fare, men de vågner nok til lidt røglugt ude i opgangen her til morgen. Vi vurderede hurtigt på branden, og da det er et moderne byggeri, så er den sikker at være i, og da vi havde styr på branden, ville vi faktisk hellere, at de blev i deres lejligheder, i stedet for at vi fik tre-fire ældre, måske gangbesværede og forvirrede mennesker ud på et røgfyldt gangareal, siger indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Jess Falberg, at den 75-årige kvinde bliver sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, og det udløser efter at dømme en bøde.