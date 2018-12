Sun-Air lukker ruten mellem Aalborg og Oslo

Sun-Air har fløjet sin sidste tur mellem Aalborg og Oslo. Ruten genåbner ikke efter jul, skriver mediet CHECK-IN.dk.

Sidste fly på ruten fløj den 14. december.

Sun-Air, der flyver som franchiseoperatør for British Airways, måtte den 1. oktober i år lukke ruten mellem Aarhus og Oslo efter 27 års uafbrudt drift.

Årsagen til rutelukningen var den nye konkurrence fra SAS, der siden den 9. april havde fløjet på Oslo-ruten.

Nu må Sun-Air så lukke endnu en rute, og denne gang er det ruten mellem Aalborg og Oslo, som ikke flyver efter julepausen, som det ellers var planlagt. Også på denne rute er det konkurrencen fra SAS, som er medvirkende til, at Sun-Air opgiver at flyve videre.

– Generelt er der for stor kapacitet mellem Jylland og Oslo, og vi satte ved begyndelsen at året et større fly ind på ruten, men det er ikke lykkedes at tiltrække flere passagerer, ligesom indtægterne per passager er faldet. Hvis markedet skulle ændre sig, er vi dog klar til at vende tilbage, siger Sun-Air´s administrerende direktør Kristoffer Sundberg til CHECK-IN.dk.

Rutelukningen betyder, at flypassagererne fremover kan komme fra Aalborg til Oslo fem gange om ugen, fordelt på en morgenafgang mandag og en eftermiddagsafgang onsdag, torsdag, fredag og søndag.