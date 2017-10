Sundhedshus på tegnebrættet

NIBE: Nibe kan være tæt på at få et nyt sundhedscenter, der udover praktiserende læger også indeholder kommunale sundhedstilbud.

I hvert fald har sundheds- og kulturudvalget godkendt et kommissorium, der skal afklare muligheden for, at et sundhedshus kan etableres i det tidligere rådhus på Strandgade, der i forvejen huser Lægerne i Nibe. På hver side af lægerne er der nemlig ledige arealer på henholdsvis 350 og 575 kvadratmeter til nye tilbud.

Mens et sundhedshus i Storvorde er afhængig af støtte fra en 800 mio. kr. stor statslig pulje til sundhedshuse, så er et sundhedshus i Nibe væsentligt tættere på, da salget af den kommunale bygning Grønnegade 29 kan finansiere en del af udgiften til køb og renovering af det tidligere rådhus.

- Det handler i bund og grund om, hvor vidt vi kan få solgt en af vores nuværende bygninger, og så få investeret i den bygning, hvor vi i forvejen har et lejemål og få det renoveret. Så den er selvfinansierende, men det er klart, at man kan tænke det endnu bedre og større, hvis der kommer en pulje, siger sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V).

Helt selvfinansierende er det dog formentligt ikke, da forvaltningen vurderer, at salgsindtægten fra Grønnegade 29 ikke fuldt ud kan finansiere køb og udvikling af Strandgade 1.

Forligspartier

Politikerne i udvalget har besluttet, at kommissoriet skal forelægges for byrådet, for i budgetforliget blev der givet politisk håndslag på, at man ville medfinansiere sundhedshuse i Storvorde og Nibe, hvis staten bevilger penge til formålet fra den statslige pulje.

Udvalget har også anbefalet, at finansieringsmuligheder for projektet skal afdækkes.

- Sundhedshuset i Nibe kan muligvis realiseres indenfor den økonomiske ramme, der ligger, men udvalget har bare sagt, at hvis der kommer større drømme og visioner frem, så er det godt, der er en pulje, som vi skal huske at søge.

Kommunale tilbud

I dag rummer Grønnegade 29 blandt andet Træning distrikt Vest, og det er muligt at flytte de kommunale aktiviteter til Strandgade 1.

- Nogle af de sundhedstilbud, der i forvejen er i Grønnegade, vil man helt naturligt kunne rykke ned ved siden af lægerne. Vi tror, at der er en god synergieffekt i at have et sundhedscenter og andre indsatser tæt på lægerne. Som læge kan du henvise borgerne til næste dør, så kan du næsten nå flere stop på en dag, og vi taber ikke borgerne i systemet, siger rådmanden.

Desuden har flere aktiviteter og foreninger til huse i Grønnegade 29. Og derfor vil politikerne også inddrage foreninger og samrådet i arbejdet.

- Hvad siger de til, at vi flytter aktiviteter fra Grønnegade og ned i det gamle rådhus, siger Mads Duedahl.

Både Calum og lægerne bakker op om projektet, og målet med kommissoriet er bl.a., at funktioner og adgang til bygningen tænkes sammen med lægeklinikken, og konkrete løsningsmuligheder beskrives.

Nu skal Sundhedsplejen og Aalborg Sundhedscenter byde ind med, hvilke tilbud der kan stilles til rådighed for borgerne i et sundhedshus.