Surikater får nyt hjem i Aalborg

Nu kan tre små surikater nyde deres nye hjem i Aalborg Zoos nye træningscenter, som de har kunnet bygge takket være en donation på en halv million kroner til udvikling af haven.

Pengene er doneret af Aalborg Zoo's Bygge- og udviklingsfond. Det skriver Aalborg Zoo i en pressemeddelelse.

Det nye træningscenter skal bruges til at forberede de dyr, som optræder på Zoofariscenen. Heriblandt de tre surikater, som allerede er flyttet ind.

- Vi er meget glade for donationen, der er et vigtigt bidrag til vores løbende udvikling af Zoos anlæg og aktiviteter. Zoofariscenen er en central del af vores formidlingsindsat, og med træningscentret har både dyr og dyrepassere nu optimale rammer for deres forberedelse, siger Henrik Vesterskov Johansen, direktør i Aalborg Zoo.

Når dyrene optræder på Zoofariscenen, så er det for at vise eksempler på dyrenes naturlige adfærd, så publikum kan få en bedre forståelse for dyrenes levevilkår i forskellige dele af verden.

Men dyrene bliver ikke kun trænet, så de mange gæster i haven kan få noget underholdning. Det er også for dyrenes egen skyld, da det er et stort bidrag til dyrenes mentale sundhed. Og træningen gør også omgangen med dyrene og deres pleje nemmere.

Dyrene i træningscenteret vil blive trænet af dyrepassere. Foto: Aalborg Zoo.

Formålet med Aalborg Zoos Bygge- og udviklingsfond er blandt andet at hjælpe til udviklingen af havens anlæg og aktiviteter.

- Vi er sat i verden for at bidrage til den fortsatte udvikling af Aalborg Zoo, og med denne donation styrker vi et af Zoos kerneområder, nemlig formidlingen til publikum om havens dyr og naturbevaringsaktiviteter, siger formand i Bygge- og Udviklingsfonden, Anders Hjulmand.

I træningscenteret får surikaterne selvskab af blandt andet et par kirkeugler.