Surt natarbejde for beredskabet: Gyllevogn væltede

GUNDERUP: Det var noget værre gylle, der ventede Nordjyllands Beredskab i Aalborg, da beredskabet klokken 00.48 natten til søndag blev kaldt til Gunderupvej ved Gunderup i Himmerland.

Her var en traktor med en 19 tons gyllevogn kommet for langt ud i rabatten, så gyllevognen tippede og lagde sig på siden. Det fik anslået 1000 liter gylle til at løbe ud på marken, fortæller indsatsleder Jesper Rasmussen.

Heldigvis var der ingen vandløb i nærheden, så efter en kontakt til miljøvagten blev der hentet hjælp fra en slamsuger til at suge det undslupne gylle op.

Falck hjalp med at få gyllevognen på ret køl, så den uheldige men dog uskadte traktorfører kunne komme videre.