Sværere modstand: AaB møder Lyngby i pokalen

FODBOLD:AaB vandt tirsdag med hele 13-0 over seriemandskabet fra FIUK Odense, men så let skal nordjyderne nok ikke forvente det kommer til at gå i den kommende rnde af pokalturneringen Sydbank Pokalen.

Det bliver nemlig superliganedrykkerne fra Lyngby, der bliver AaB-s modstander i 3. runde af Sydbank Pokalen, og AaB får som højest rangerende hold af de to hold udebane mod Lyngby.

Det blev resultatet af lodtrækningen, der blev foretaget efter, at kampen i 2. runde mellem Skive og Silkeborg blev spillet færdig torsdag aften- en kamp Silkeborg vandt 3-1.

Det andet tilbageværende nordjyske hold, Aalborg Freja, spiller først deres kamp i 2. runde om en uge. Men hvis de her slår Helsted Fremad IF, så vil de ikke være uden chancer mod vinderen af et andet udsat opgør mellem Fjordager IF og IF Lyseng.

1/16-finalerne afvikles som udgangspunkt i perioden 21. – 23. september.