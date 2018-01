Svæveflyklub har fået sit milliondyre fly

AARS: Det lysner for svæveflyvepiloterne fra AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub, som nu trods efterårets stor-tyveri kan se frem til at have noget at flyve i. Tirsdag ankom klubbens nye to-sædede Arcus M-svæver til pladsen ved Aars.

To af klubbens medlemmer, Henrik Holm Kristensen og Hans Bo Poulsen, havde taget den lange tur fra det vestlige Polen. En tur, som med en stor trailer påspændt, tager omkring 11 timer.

Arkus M repræsenterer en opgradering i forhold den Duo Discus T, som blev stjålet sidst i november. For det første glider den omkring 50 meter for hver meter den falder i rolig luft - en forbedring på omkring 10 procent. Og det tilmed ved en højere fart, så der vil være basis for at flyve lange ture ud over landskabet, når sæsonen starter til april.

Motor på

I mange medlemmers øjne er den største forbedring dog, at det nye fly har en udklappelig motor, som er kraftig nok til at flyet vil kunne selvstarte. Dermed vil et medlem eller to kunne udnytte flyet på en hverdag, uden at være afhængig af et par kammeraters hjælp til at komme i luften. Det stjålne fly havde også motor, men den havde kun kraft til at bringe flyet hjem, såfremt man løb tør for opvind ude over landskabet.

Med en pris på omkring 1,5 millioner kroner er dette den dyreste anskaffelse i klubbens historie. Man har da også i de seneste måneder forbedret sikkerheden i hangarerne i samarbejde med bl.a. forsikringsselskab og politi.

Klubben har yderligere to et-sædede fly under anskaffelse, og dermed vil klubben kun have et sæde mindre end i den forrige sæson.