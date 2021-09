Svane skudt: Faldt død ned i en indkørsel

HOU:En kvinde fik sig torsdag eftermiddag en alvorlig forskrækkelse, da hun gik ud i sin indkørsel på Hou Engvej i Hou på den nordjyske østkyst.

Her fandt hun en død svane.

- Den er blevet skudt. Den blev fundet med fire-fem hagl i brystet, så det tyder på, den er skudt med et haglgevær og har formentlig endt sin sidste flyvetur i den indkørsel, oplyser politikommissær Henrik Jensen fra Dyreværnsenheden ved Nordjyllands Politi.

Mens det er tilladt at jage eksempelvis gæs fra solopgang til solnedgang fra 1. september, er svaner totalfredet i Danmark. Det gælder både Danmarks nationalfugl, knopsvanen, samt pibesvanen og sangsvanen.

- Jeg synes, det er noget forbandet svineri, siger Henrik Jensen, som ikke mener, at en jæger kan have forvekslet svanen med en gås.

- Der er ikke nogen, der er så blinde. Så skal de være mindst 95 år gamle og have solbriller på. Man er ikke i tvivl, fastslår politikommissæren.

Privatfoto

Nordjyllands Politi har haft en patrulje i Hou for at hente svanen, som nu fryses ned og siden bliver sendt til videre undersøgelser med henblik på at få en vurdering af, om svanens død er resultatet af grov uansvarlighed eller decideret mishandling.

Imens efterforsker politiet sagen i håb om at finde frem til personen, der skød.

Her havde det været lettere for efterforskningsarbejdet, hvis svanen var skudt med riffel, for et projektil kan matches med en riffel. Det er ifølge Henrik Jensen ikke muligt med haglgevær.

Den skyldige skal dog ikke vide sig sikker.

- Ofte er der nogen, der sladrer, konstaterer politikommissæren.