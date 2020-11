Sved på panden: Bil havareret og harmonikasammenstød i tunnelen

AALBORG:Det gav lige lidt sved på panden for betjente fra Nordjyllands Politi samt beredskabet, da der fredag eftermiddag var to uheld i Limfjordstunnelen på kort tid og midt i myldretidstrafikken.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

- Det gav en del arbejde til os og beredskabet og en del kødannelser på motorvejen gennem tunnelen, fortæller vagtchefen.

Det første uheld var en personbil, der var havareret i højre spor. Så mens den bil blev transporteret ud af tunnelen, var der der kun åbnet i to af de nordgående spor. Det uheld skete omkring ved 15.20-tiden.

Blot cirka et kvarter senere - ved 15.50-tiden - var fire biler så impliceret i et harmonikasammenstød. Det var også i højre spor i nordgående retning. Og kun et spor var farbart i nordgående retning.

- Det gav nogle buler, men de to af bilerne kunne selv trille ud af tunnelen, mens de to andre måtte hjælpes ud. Heldigvis var der næsten ingen personskade. En enkelt af bilisterne klagede dog over nakkesmerter, og bilisten blev derfor kørt på Aalborg Universitetshospital til et tjek, forklarer Poul Fastergaard.

Ved 16-tiden forventede vagtchefen, at trafikken igen ville glide uden forhindringer fra klokken cirka klokken 16.30.