Svendborg lærer af Aalborg inden stævne i 2021

AALBORG: - Det har været en kæmpe oplevelse.

Sådan lyder det fra Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemann (V). Han står i spidsen for den fynske delegation, der er i Aalborg i forbindelse med landsstævnet. For at se hvad man kan arbejde videre med, når Svendborg er værtsby i 2021. Både hvad der fungerer, og hvad man måske vil gøre anderledes.

- Jeg er imponeret over, hvor roligt det forløber, selv om her er mange mennesker. Og så er det beundringsværdigt, så rent og pænt her er, siger han.

- Det bynære fungerer godt, havnefronten er jo helt unik.

Især åbningsshowet, der foregik spredt hen over havnefronten, har givet stof til eftertanke.

- Vi vil, sammen med DGI, se på, om vi kan gøre det lidt anderledes og inddrage deltagerne mere i åbningen, siger han.

Frivillige hænder er med til at bære et arrangement som DGI Landsstævne.

- Vi har haft et fundament af foreninger med helt fra begyndelsen. Her i Aalborg har man været lidt udfordret af mangel på frivillige, det problem tror jeg ikke, at vi får, siger Lars Erik Hornemann.

Der er også fokus på, hvad man kan gå i gang med i god tid.

- Vi begynder med de logistiske udfordringer, vi skal se på overnatninger, opmåling af arealer osv.

Som i Aalborg vil Svendborg også inddrage vandet i sit landsstævne.

- Det kommer til at foregå både i byen, på vandet og det store campus- og idrætsområde i Svendborg Vest, som vi er ved at udvikle sammen med erhvervslivet, siger Lars Erik Hornemann.

- I planlægningen er vi meget opmærksomme på at tænke elementer ind, som også består efter landsstævnet.