Svensk motorcyklist trafikdræbt: Bilist dømt for uagtsomt manddrab

NIBE: En 41-årig kvinde er blevet idømt 20 dagbøder til i alt 4000 kroner for uagtsomt manddrab, efter hun 11. maj sidste år i sin bil kørte frontalt ind i en svensk motorcyklist, der døde af sine kvæstelser.

Ulykken skete omkring klokken 12.50 på Ny Nibevej mellem Store Restrup og Frejlev.

Her var der opstået kø, men det havde den kvindelige bilist overset. Hun bremsede hårdt op og undveg køen ved at trække bilen over i den modsatte kørebane.

Her kom en gruppe på fem svenske motorcyklister, der var på ferie i Danmark, kørende.

To af motorcyklisterne blev ramt af kvindens bil. En 51-årig mand blev dræbt i ulykken, mens den anden væltede på motorcyklen og blev alvorligt kvæstet.

De tre andre motorcyklister i gruppen nåede at undvige bilen.

Den 41-årige kvinde nægtede sig skyldig i uagtsomt manddrab. Hun forklarede, at hun ikke kunne nå at bremse, men reagerede instinktivt, da hun opdagede køen, fortæller anklager Janni Nørgaard.