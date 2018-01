Svenstrup , Aalborg SV, Øst og SØ topper liste

NORDJYLLAND: Mens Aarhus og København ofte sætter sig solidt på topplaceringerne, når det handler om boligmarkedet, så er Aalborgs boligkøbere ikke bare ved at vågne op til dåd - de er på det nærmeste stormet ud af deres dvale.

For i mere end hver femte handel i Aalborg Kommune i 2017 blev huset solgt inden for 14 dage, viser en opgørelse fra boligsiden Boliga.

Det gør kommunen til det område af landet, der har den højeste andel lynsalg.

At det netop er her, at køberne er ekstra hurtige til at sætte en underskrift, hænger blandt andet sammen med, at de er nødt til at rykke hurtigt, hvis de vil have de bedste varer:

- Der er solgt, og der sælges, mange huse i Aalborg og omegn i de her år, så der er rift om de bedste huse. Efter nogle år, hvor antallet af hushandler er øget mere end antallet af nye huse til salg, er der ikke længere så mange huse at vælge imellem for køberne i området. Det vil typisk betyde, at der handles hurtigt, og at flere hushandler afsluttes inden for kort tid. Det er dog en stor forpligtelse at købe hus, så det er vigtigt, at man ikke forhaster sig, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

Og snappe Aalborg ligger med en lynsalgsandel på 22,6 procent også en del højere end Københavns Kommune - her var det 14,3 procent af de handlede huse, der fik ny ejer inden 14 dage - og Aarhus Kommune, hvor det var 17,4 procent.

Landets største byer lægger sig dog alle et stykke over landsgennemsnittet, hvor det er i 12 procent af handlerne, der er blevet solgt en bolig som et lynsalg. En stigning fra sidste år, hvor det "kun" var hver tiende.

Zoomer man ind på postdistrikterne, er det dog et århusiansk af slagsen, Aarhus V, der bliver handlet flest huse hurtigere, end mæglerne kan nå at stave til attraktiv.

Men derefter følger en perlerække af Aalborg-områder. Svenstrup J., Aalborg SV, Aalborg Øst og Aalborg SØ udgør ifølge Boliga de resterende fire i top fem.

Bydele, hvor omkring 30 procent af de handlede boliger blev solgt som lynsalg.

- I de seneste 5-6 år har Aalborg formået at tiltrække nye indbyggere. Ikke blot unge, som kommer for at studere, men også etablerede familier og folk lidt oppe i årene, som gerne vil bo tæt på universitet, job og i det hele taget tæt på de muligheder, som regionens eneste storby giver, siger Mira Lie Nielsen.

- Det kan ses på byggeaktiviteten og på den type af boliger, som opføres - havnefronten i Aalborg ligner nærmest en lidt mindre udgave af Islands Brygge i København. Fremgangen for byen kan også aflæses i boligpriserne, som er øget markant - og faktisk er boligpriserne i perioder øget hurtigere i Aalborg end i København, siger hun.

Det er i Morsø Kommune, man finder den laveste andel huse solgt som lynsalg. 1,7 procent af husene blev solgt indenfor de første 14 dage på markedet.

Her kan du se, hvor mange lynsalg (solgt inden for 14 dage), der var i din kommune