Svindlere kiggede Jane over skulderen og stjal personlige oplysninger - nu har hun vundet vigtig sag Jane Svart oplevede i januar sidste år, at en endnu ukendt gerningsmand svindlede for over 100.000 kroner ved at bruge hendes NemID-oplysninger. Indtil nu har den slags sager været tabt på forhånd for dem, der pludselig står tilbage med regningerne - men nu har Jane Svart som den første oplevet at få medhold og blive frikendt for alt ansvar