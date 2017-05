Sygdom før afgørende semifinale

AALBORG: Martin Larsen manglede, da Aalborg Håndbold mandag finpudsede de sidste detaljer inden tirsdagens tredje og afgørende DM-semifinale mod Bjerringbro-Silkeborg.

Højrebacken, der er holdets fjerde mest scorende i sæsonen, har lagt sig syg med influenzalignende symptomer. Håbet er nu, at han ved at holde sengen frem til tirsdag aften, kan blive frisk til at spille den vitale kamp i Jutlander Bank Arena.

Forsvarskæmpen René Antonsen, der vred om på den ene ankel i lørdagens kamp i Silkeborg, trænede til gengæld med og er meldt klar til at spille.

Målmand Søren Westphal er - som det har været tilfældet siden februar - sad ud af spillet med en hjerterystelse.

Tirsdagens kamp mellem Aalborg Håndbold og Bjerringbro-Silkeborg fløjtes i gang klokken 20.30, og fløjten skal - som det var tilfældet i den første semifinale - passes af den rutinerede duo Mads Hansen og Martin Gjeding.