Sygehus Nord solgt til stort ejendomsfirma: Her er prisen

AALBORG:Region Nordjylland har indgået en aftale om salg af Sygehus Nord. Handlen er en af de største i Aalborg i nyere tid og løber op i 225,8 millioner kroner, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse .

Køber er ejendomsselskabet Søren Enggaard A/S, der blandt andet er kendt for at have udviklet eternitgrunden i Aalborg fra industriområde til boliger, butikker og kontorer.

Region Nordjylland havde efter to valuarvurderinger sat et prisskilt på Sygehus Nord, der lød på mindst 200 millioner kroner.

Ovenud tilfreds

- Jeg er ovenud tilfreds med, at vi har indgået aftale om salg af det gamle sygehus til en pris, som er fornuftig. Jeg håber for byen, at der nu kommer et spændende projekt på en grund, som ligger meget centralt i Aalborg, udtaler regionsrådsformand Ulla Astman (S) i pressemeddelelsen.

Søren Enggaard A/S overtager ejendommen som den er og skal nu samarbejde med Aalborg Kommune om at udvikle lokalplanen. Det er også køberen, der står for udviklingen af fremtidigt byggeri på området.

Udflytning i 2023

Søren Enggaard A/S overtager ejendommen, når Region Nordjylland er flyttet ud af sygehusbygningerne og har tømt dem for inventar. Forventet overtagelse er i starten af 2023.

Med salget har Region Nordjylland taget et vigtigt skridt mod at opfylde den regionale medfinansiering af byggeriet af det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst. Regionens andel er 12,5 procent af byggesummen, hvilket svarer til knap 600 millioner kroner.

Sygehus Nord i tal Sygehus Nord omfatter 45.000 kvm. bygninger og 10.000 kvm. kælder. Det er placeret centralt i Aalborg og huser blandt andet føde- og børneafdeling. Udflytningen til det ny Aalborg Universitetshospital påbegyndes i 2022-2023. Sygehuset er det tidligere kommunehospital i Aalborg. I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev sygehusvæsenet lagt ind under amterne, og Aalborgs dengang to hospitaler blev samlet til Aalborg Sygehus. Det andet hospital var amtssygehuset på Hobrovej, i dag kendt som Sygehus Syd. 1. januar 2013 blev navnet igen ændret, da Aalborg Universitetshospital blev en realitet. Kilde: Region Nordjylland

Senere skal Sygehus Syd på Hobrovej i Aalborg også sælges. Indtægten fra det salg skal også bruges til at medfinansiere det nye universitetshospital .

Salget af Sygehus Syd sker dog ikke lige her og nu. Ifølge regionens aftalen med statenskal dele af sygehuset på Hobrovej fortsat være i brug frem til 2030, oplyser Region Nordjylland.