Spareplan for sygehus var ikke nok - nu strammes yderligere

NORDJYLLAND:Økonomien på Aalborg Universitetshospital ser værre ud end nogensinde.

Selvom der blev grebet ind allerede i foråret, er det ikke lykkedes at bringe balance i budgettet.

Derfor melder hospitalsledelsen ud om skærpede tiltag, der skal stramme op på økonomien.

Personalet fik en orientering om besparelserne på det interne personalenet onsdag.

Hospitalsdirektør Jens Ole Skov skriver i orienteringen, at "hospitalet står i en svær økonomisk situation med en ubalance, i en størrelsesorden, som ikke er set tidligere. Derfor er vi nødsaget til at iværksætte en stramning af flere initiativer".

Der vil blive sat stop for brug af eksterne vikarer. Der indføres ”kvalificeret” ansættelsesstop, og man vil ikke acceptere overarbejdstimer i det omfang, der hidtil er set.

Dansk Sygeplejeråd frygter, at besparelserne kommer til at ramme patienterne i kraft af længere og dårligere patientforløb og et forringet arbejdsmiljø blandt sygehusets ansatte.

- Vikarer og betaling for ekstraarbejde er helt nødvendigt for at skaffe personale og få hospitalets drift til at hænge sammen, siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer, Rikke Vingaard Jørgensen.

Hun påpeger, at alternativet er aflysninger af behandlinger og operationer med øget risiko for patientsikkerheden.

- Vi har netop set kræftskandalen i Aarhus, der skyldes mangel på personale. Samtidig vil stop for FEA-aftaler (frivilligt ekstraarbejde, red.) betyde, at sygeplejersker og andet personale bliver tvunget til at forlænge vagter - det giver stærkt forringet arbejdsmiljø og personaleflugt, lyder det fra Rikke Vingaard Jørgensen.

Jens Ole skov erkender, at planen kan få konsekvenser.

"I Økonomihandleplanen er der søgt at tage hensyn til både arbejdsmiljø og patientforløb, men når forbruget reduceres, kan det have indvirkning på tilrettelæggelsen af drift og kapacitet”, skriver han.

I Dansk Sygeplejeråds kreds Nordjylland er der stor bekymring. Og man peger på, at sundhedssektoren i stedet må tilføres flere midler.

- Regeringen siger, at der er afsat fem milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet. Det er lige nu og her, der er brug for, at de bliver sendt ud til sygehusene og den øvrige sundhedssektor, siger kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund.

Ifølge Jens Ole Skovs orientering er man nødt til at gribe mere drastisk ind, da den spareplan der blev iværksat i foråret ikke har kunne rette op på økonomien, der blandt andet er belastet af overbelægning og et stort pres på akutfunktionen.