Syv biler i to harmonikasammenstød i Limfjordstunnelen: Trak lang kø

AALBORG: To harmonikasammenstød i Limfjordstunnelen med i alt syv involverede biler har givet pendlerne grå hår i hovedet onsdag morgen. Uheldene skete i sydgående retning.

Det første uheldet blev anmeldt klokken 08.24, oplyser vagtchef Jesper Sørensen.

Politiet sendte to vogne ud for at assistere ved uheldene, og et spor var spærret, mens der blev ryddet op i tunnelen.

– De fleste biler kunne komme væk ved egen hjælp, men en bil blev holdende med forhjulene knækket, så den måtte Falck have bugseret væk, siger vagtchefen.

Ingen personer er kommet til skade i uheldene, men bilerne har fået skrammer og buler.

Trafikanterne måtte til gengæld væbne sig med tålmodighed. Ifølge Vejdirektoratet måtte bililster, der skulle gennem Limfjordstunnelen, regne med en halv times ekstra transporttid.