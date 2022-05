Syv bud på alternativ hvalhjælp: Spækhuggeren klarede det heldigvis selv

LIMFJORDEN:Siden premieren på "Befri Willy" i 1994 er der ikke mange spækhuggere, der har fået samme opmærksomhed som den hval, der tidligere på ugen formentlig har forladt Limfjorden efter at have ligget brak på lavt vand i næsten fem uger.

Mens spækhuggeren har sat vildtkonsulenter, biologer, dyrlæger og andet godtfolk på prøve for at finde løsninger og forklaringer, er spækhuggerens besynderlige adfærd bestemt heller ikke gået ubemærket hen på de sociale medier. Her har det ikke skortet på gode - og mere eller mindre realistiske - bud på, hvordan den stillestående kæmpe kunne hjælpes videre.

Heldigvis ser det ud til, at spækhuggeren selv har løst sagen, men for god ordens skyld har vi her samlet syv bud på akut hvalhjælp fra vores brugere på Nordjyske.dk og Facebook.

1. Scanning og kemo

Arkivfoto: Bente Skjoldager

"Man bør fange den i et net, og få den MR scannet, så man kan få vished for om den er syg? Det kan være den har kræft, og har brug for cemoterapi."

2. Tilkald en hestevisker

Arkivfoto

"Man kunne jo kontakte en Hestevisker som også kan tale med andre dyr, for at høre hvad hr spækhugger egentligt ville fortælle jer da i var ude ved ham i Hals."

3. Mad og et lift

Arkivfoto: Peter Broen

"Send en Dyrepasser ud med mad. Og træk den ud på åben Hav. På med en stor fiskekutter og afsted til Vesterhavet med Spækhuggeren."

4. Gang i tarmen

Arkivfoto: Henrik Louis

"Kan man ikke give den afføringsmiddel, sammen med væske og føde. Så den kan få genstartet maven ifald den har spist noget / plastik som har svært ved at komme ud."

5. Kapow!

Arkivfoto

"Man kunne sprænge den i luften som man har gjort andre steder.. det er det meste humane at gøre."

6. Læ og skygge

Foto: Henrik Bo

"Kan man ikke lave et ly for solen og mågerne , ved godt det ikke redder den men så har den det måske lidt mere rart."

7. Tour-syndromet

Arkivfoto: Jesper Thomasen.

"Jeg er selvforanstaltet ekspert og det fænomen sker hvert år under Tour De France. 500 millioner mennesker sidder ubehjælpeligt stille og er fastlåst uden form for kontakt i 4 uger i deres stol, hvorefter de rejser sig pludseligt op når sidste runde er kørt."

