Syv mænd forsøgte at true vidne til tavshed

AALBORG:Da en dørmand på et værtshus i Aalborg midt om natten til 19. januar fik fri fra arbejde, stod 12 mand og ventede på ham. I starten gjorde mændene ikke noget, men fulgte blot efter dørmanden, da han gik hen til sin bil, der holdt på en parkeringsplads ved Rantzausgade.

Her blev dørmanden så passet op af de 12 mænd, der afleverede et klart budskab til ham: "...vedrørende det, der skete nytårsnat, så har du ikke set noget...."

Dørmanden var udmærket klar over, hvad gruppen talte om - og han var ikke i tvivl om, at det var en trussel.

Han havde nemlig anmeldt et knivstikkeri, der fandt sted nytårsnat. Det var tydeligt, at der var nogen, der forsøgte at true ham til tavshed.

Og noget tyder på, at det virkede. Dørmanden anmeldte nemlig ikke selv truslerne, men han fortalte det til nogle kolleger, som anmeldte det til politiet.

Herefter gik en større efterforskning i gang for at finde ud af, hvem de 12 mænd var. Ved hjælp af videoovervågning i midtbyen, lykkedes det politiet at finde frem til syv af de 12 personer, der truede dørmanden.

De syv mænd blev anholdt og varetægtsfængslet, og fredag blev de dømt for vidnetrusler. Fem af dem fik tre måneders fængsel, mens to blev idømt fire måneders fængsel. En af mændene blev udvist af Danmark, mens en anden fik en advarsel.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen.

Sagen var på flere måder usædvanlig. Blandt andet fordi dørmanden ikke selv har ønsket at vidne i sagen. De syv mænd har heller ikke ønsket at sige noget under hele sagen, så det var videoovervågningen og vidneforklaringerne fra dørmandens kolleger, der afgjorde sagen i retten, fortæller Kristina Frandsen.

Det lykkedes nemlig politiet at få fat i så meget videoovervågning, at de kunne følge de 12 mænd fra dørmandens arbejdsplads og hen til parkeringspladsen på Rantzausgade, fortæller anklageren.

De sidste fem mænd i gruppen er aldrig blevet identificeret.

Gerningsmanden til knivstikkeriet, som de 12 mænd forsøgte at true dørmanden til ikke at sige noget om, blev i august idømt to år og tre måneders fængsel samt udvisning af landet.