Syv milliarder til forbindelse. Men hvornår?

NORDJYLLAND:Der mangler svar på et væsentligt spørgsmål i den infrastrukturplan, regeringen netop har lagt frem.

For nok står der, at regeringen vil anlægge en 3. limfjordsforbindelse via Egholm, men der er ikke noget bud på, hvornår byggeriet kan gå i gang.

I planen Danmark Fremad er der en lang række projekter, men de er ikke prioriteret. Eneste tidsplan er, at alle projekter skal være sat i gang i løbet af 15 år.

- Vi kan være helt fremme ved 2035, før det kan gå i gang. Det holder altså ikke. Vi kommer til at gå ind til forhandlingerne med det klare krav, at arbejdet skal i gang hurtigst muligt og ikke først om 15 år. Men trods alt er det da glædeligt, at regeringen endelig melder noget ud, siger Karsten Lauritzen, der er gruppeformand for Venstres folketingsgruppe.

Også hos de konservative er der tilfredshed med, at regeringen nu melder ud, at de ønsker den 3. Limfjordsforbindelse - samt de andre nordjyske projekter - men det nordjyske folketingsmedlem, Per Larsen, er ligeledes utilfreds med, at der ikke er sat nogen tidshorisont på.

- For os er det et must, at byggeriet kommer hurtigt i gang. Vi har ventet længe nok. Forhåbentlig kan det få en betydning, at statsministeren er valgt i Nordjylland, siger Per Larsen.

På pressemødet afviste transportminister Benny Engelbrecht at komme med en mere detaljeret tidsplan.

- Vi lægger en stor plan frem, hvor vi er kommet med en række konkrete projekter. Det skal nu forhandles med Folketingets partier. Dels om hvilke projekter, der kan blive enighed om, dels om tidsplanen. Vi vil kigge på hvor, der er det største behov, siger transportminister Benny Engelbrecht på pressemødet.

I udspillet er der lagt op til, at projekterne skal placeres i tre rul af fem års varighed. Ender den nordjyske forbindelse i det sidste rul, kan det vare ganske længe, før den står klar. Alene planlægningen af den cirka 20 kilometer lange motorvejsstrækning kan tage op mod fire år, mens selve byggeriet kan tage yderligere seks år.

Ifølge regeringens udspil vil en tredje forbindelse over Limfjorden lette trafikken på de to nuværende forbindelser og gøre det lettere at krydse Limfjorden – og dermed også øge sammenhængskraften mellem Aalborg, Vendsyssel og det øvrige opland i regionen. Trængslen vil blive reduceret, og trafiksikkerheden vil blive styrket, når trafikken bliver mere fordelt.